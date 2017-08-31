В Париже появился первый парк для нудистов

У парижских нудистов появилось новое место, чтобы раздеваться - в уединенном месте в парке Буа-де-Венсен для них выделили специальную зону. Об этом пишет The Local.

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"Создание в Буэн-де-Венсенне зоны, где натуризм будет санкционирован, - это проявление наших открытых взглядов на использование парижских общественных пространств", - сказала Пенелопа Комитес, заместитель мэра, отвечающего за парки города.

Зона, которая сейчас считается экспериментальной, будет открыта 31 августа по 15 октября, с 8:00 до 19:30.

Местные власти обещают, что не допустят здесь вуайеризма или эксгибиционизма. В Парижской ассоциации натуристов предполагают, что парк заинтересует тысячи людей в этом районе.

У парижан уже есть один общественный бассейн, где они могут плавать нагишом три раза в неделю. А по всей стране около 460 зон зарезервированы для нудистов, в том числе 155 кемпингов и 73 пляжей. По данным ассоциации France 4 Naturism, более чем 2,6 миллиона человек во Франции регулярно практикуют нудизм.