Известный ночной клуб убедил власти Германии в том, что является культурным учреждением

Об этом сообщает Der Spiegel.

Налоговые органы требовали, чтобы клуб, куда стекаются любители техно-музыки со всего мира, платил стандартный налог, которым облагаются развлекательные учреждения, - 19 %. Чиновники заявили, что в клубе «в приоритете стоят развлечения, а не культура».

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В качестве контраргумента администрация «Бергхайна» заявила, что точно так же можно рассуждать и о классической музыке.

Теперь вечеринки клуба официально приравняли к классическим культурным концертам и выставкам. "Бергхайн" также начнёт платить меньший налог, положенный культурным заведениям, то есть всего 7 % с общей выручки.