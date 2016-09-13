Известный ночной клуб убедил власти Германии в том, что является культурным учреждением
Фискальный суд немецкого города Котбус признал вечеринки во всемирно известном берлинском клубе "Бергхайн" частью "высокой культуры".
Об этом сообщает Der Spiegel.
Налоговые органы требовали, чтобы клуб, куда стекаются любители техно-музыки со всего мира, платил стандартный налог, которым облагаются развлекательные учреждения, - 19 %. Чиновники заявили, что в клубе «в приоритете стоят развлечения, а не культура».
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В качестве контраргумента администрация «Бергхайна» заявила, что точно так же можно рассуждать и о классической музыке.
Теперь вечеринки клуба официально приравняли к классическим культурным концертам и выставкам. "Бергхайн" также начнёт платить меньший налог, положенный культурным заведениям, то есть всего 7 % с общей выручки.