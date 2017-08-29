Первая леди США поехала в зону стихийного бедствия в туфлях на высоких каблуках (фото)

Первая леди США Мелания Трамп поехала в штат Техас, где объявлено о стихийном бедствим из-за урагана Харви, в обуви на высоких каблуках, о чем свидетельствуют фото Reuters.

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В то время президент Соединенных Штатов прибыл в светлых брюках и темной куртке.

Как сообщал УНИАН ранее, шторм "Харви", охвативший обширные территории в США, не утихнет еще несколько дней. С таким прогнозом выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

"С точки зрения ВМО, это кошмарный сценарий. Он разворачивается несколько дней и продлится еще несколько дней", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. - Нарушена огромная территория, примерно равная по площади Испании".