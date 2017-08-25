НАТО направит наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2017", но этого недостаточно - генсек

Генсек НАТО заявил, что наблюдатели Альянса поедут на российско-белорусские учения «Запад-2017». Об этом пишет The Associated Press.

По словам Столтенберга, от НАТО пригласили двух наблюдателей, однако этого недостаточно. Он пояснил, что НАТО получило приглашение от Беларуси посетить один из пяти дней учений, такое же приглашение, но относительно посещения одного дня альянс получил и от РФ.

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Однако, НАТО до сих пор думает над предложением. Ведь такое посещение не является реальным мониторингом и НАТО ищет «более тщательный способ наблюдения» за учениями.

Как сообщал УНИАН ранее, министерство обороны Беларуси пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения «Запад-2017», которые должны состояться на белорусской территории 14-20 сентября. Как говорится в сообщении, приглашены наблюдатели из всего семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Россия и Беларусь заявляют, что в нынешних учениях примет участие 12 700 военнослужащих.