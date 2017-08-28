Трамп собирается возобновить отмененный Обамой доступ полиции к военной технике – СМИ
Национальные полицейские организации давно подталкивают Трампа сдержать свое обещание восстановить доступ правоохранительных органов к специальной технике.
Администрация Трампа готовится к возобновлению доступа правоохранительных органов к военной технике, что было отменено администрацией Обамы в условиях протестов против использования полицией боевых машин и других средств противостояния протестующим.
Документы, полученные The Associated Press, указывают на то, что президент Дональд Трамп планирует подписать распоряжение об отмене директивы Обамы, которая ограничила доступ полицейских к средствам, которые включают гранатомет, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Решение Трампа может полностью восстановить программу, согласно которой военные средства «могут быть использованы для того, чтобы помочь государственным, местным и племенным (органам в индейских резервациях – ред.) правоохранительным органам лучше защитить общественную безопасность и снизить уровень преступности».
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Национальные полицейские организации давно подталкивают Трампа сдержать свое обещание восстановить доступ правоохранительных органов к специальной технике, мотивируя это необходимостью обеспечения безопасности сотрудников правоохранительных органов в условиях террористических атак. Бронированные машины сыграли ключевую роль в реакции полиции на массовые расстрелы в декабре 2015 года в Сан-Бернардино, штат Калифорния, отмечает издание.
Президент США Барак Обама издал распоряжение в 2015 году, которым сократил доступ к такой технике после публичного возмущения использованием военного оборудования, когда полиция столкнулась с протестующими в Фергюсоне, штат Миссури, после смерти 18-летнего Майкла Брауна. Правоохранители тогда использовали слезоточивый газ, собак и бронированные машины. Иногда они также прибегали к использованию штурмовых винтовок (автоматов).
Министерство юстиции США отказалось комментировать информацию о возобновлении доступа к специальным средствам.