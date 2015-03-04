В США оправдали полицейского из Фергюсона, инцидент с которым вызвал массовые протесты

По данным ведомства, нет улик, которые бы могли опровергнуть заявления Уилсона о том, что стрельбу он открыл, потому что у него были серьезные основания опасаться за свою жизнь. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Уилсон застрелил невооруженного 18-летнего Брауна в августе прошлого года, этот инцидент вызвал волну протестов в Фергюсоне и других городах США.

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Во вторник министерство юстиции США сообщило о том, что подтверждаются факты, свидетельствующие о предвзятости полицейских города Фергюсона по отношению к афроамериканцам, - полиция применяет к чернокожим чрезмерную силу и чаще останавливает и обыскивает чернокожих водителей, чем других.