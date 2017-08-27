ИГ взяло ответственность за теракт с мачете в Брюсселе

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя, передает Reuters.

Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.

Читайте такжеВ Марселе мужчина напал с ножом на прохожих: трое раненых

И Reuters, и SITE ссылаются на агентство Amaq, сотрудничающее с террористической группировкой ИГ.

Вечером 25 августа мужчина с криком «Аллах акбар» набросился с мачете на военный патруль в центре Брюсселя. Пострадали два человека.

Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных. Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт.