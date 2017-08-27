ИГ взяло ответственность за теракт с мачете в Брюсселе
00:57, 27 августа 2017Мир
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«Исламское государство» взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя.
Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных / фото twitter.com/guyelster
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя, передает Reuters.
Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.
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И Reuters, и SITE ссылаются на агентство Amaq, сотрудничающее с террористической группировкой ИГ.
Вечером 25 августа мужчина с криком «Аллах акбар» набросился с мачете на военный патруль в центре Брюсселя. Пострадали два человека.
Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных. Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт.
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