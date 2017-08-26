В Германии на выборы в Бундестаг потратят более 90 миллионов евро

В Германии планируют потратить на проведение выборов в Бундестаг 92 млн евро. Об этом написало издание Saarbrücker Zeitung со ссылкой на расчеты министерства внутренних дел Германии, основанные на опыте предыдущих выборов, передает Deutsche Welle.

В частности, отмечается, что нынешних парламентских выборов вызвано, в первую очередь, ростом цен на почтовые услуги и расходы на вспомогательный персонал.

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Сообщается, что в 2013 году выборы в Бундестаг стоили налогоплательщикам 77 миллионов евро. Это означает, что нынешние выборы будут на 16 % дороже.

Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель намерена оставаться у власти до 2021 года в случае победы блока партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) на выборах в Бундестаг осенью этого года.

На вопрос, она может это гарантировать, Меркель ответила, что ни один человек не имеет абсолютного контроля над собственной судьбой.