"Крым – не мой! Ворованного не принимаю!": в Петербурге прошла акция в поддержку Украины (видео)
18:51, 25 августа 2017Мир
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В российском Санкт-Петербурге 24 августа провели акцию в поддержку Украины.
Участники мероприятия собрались у памятника Гоголю, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов, говорится с сюжете Крым.Реалии.
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Активсты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым – не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами.
Российская полиция объявила флаг "средством агитации и запрещенным к использованию на публичном мероприятии".
Как сообщал УНИАН, на Крещатике в центре Киева по случаю 26-й годовщины Независимости Украины состоялось торжественное прохождение войск.
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