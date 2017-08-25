"Крым – не мой! Ворованного не принимаю!": в Петербурге прошла акция в поддержку Украины (видео)

Участники мероприятия собрались у памятника Гоголю, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов, говорится с сюжете Крым.Реалии.

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Активсты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым – не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами.

Российская полиция объявила флаг "средством агитации и запрещенным к использованию на публичном мероприятии".

Как сообщал УНИАН, на Крещатике в центре Киева по случаю 26-й годовщины Независимости Украины состоялось торжественное прохождение войск.