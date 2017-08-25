Глава МИД Польши предположил, что Макрон невнимательно следит за новостями

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не находится на пути международной изоляции, и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он не следит за событиями в Центральной Европе.

Об этом Ващиковский заявил в ответ на слова Макрона о том, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе, передает Европейская правда.

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"Польша не является изолированной", - заявил Ващиковский на совместной пресс-конференции в Варшаве с его румынскими и турецкими коллегами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы сегодня проводим важную встречу, значит президент Макрон невнимательно следит за новостями, и не знает, что происходит в этой части Европы. Однако иногда такое случается", - заявил он.

Напомним, во время своей поездки в Центральную Европу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе.

Макрон сказал, что Варшава движется в противоположном направлении Европы относительно многочисленных вопросов и не сможет определить путь будущего Европы.

Он назвал ошибочным отказ Польши изменить свою позицию относительно пересмотра директивы блока относительно работников, которая, по словам французского лидера, приводит к социальному демпингу и недобросовестной конкуренции".