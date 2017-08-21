CBS рассказал подробности заявления Трампа, с которым он должен выступить сегодня

Новая стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Афганистана включает в себя увеличение американского контингента в стране на 4 тысячи человек и усиление давления на Пакистан.

Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на официальные источники.

По информации издания, Трамп пойдет навстречу пожеланием военных и увеличит военное присутствие США в Афганистане.

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Также, Трамп потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.

В качестве крайней меры воздействия на Пакистан Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран - спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи этой стране и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО.

Как сообщал УНИАН, в Белом доме в воскресенье, 20 августа, проинформировали, что президент США Дональд Трамп сделает важное заявление для народа 21 августа. Трамп выступит с речью на военной базе "Форт Майер" возле Вашингтона, и она будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 21:00 по местному времени.