Синди Кроуфорд через 25 лет повторила самую сексуальную рекламу Pepsi (видео)

17:05, 18 августа 2017
Мир
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Кроуфорд повторила легендарную рекламу "Pepsi", которую считают одной из самых сексуальных реклам на телевидении.

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51-летняя фотомодель Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу "Pepsi", в котором она снималась в 1992 году. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Instagram.

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Кроуфорд повторила легендарную рекламу "Pepsi", которую считают одной из самых сексуальных реклам на телевидении.

В ней Кроуфорд приезжает на автозаправку на автомобиле Lamborghini Gallardo и залпом выпивает всю баночку "Pepsi", пока на нее смотрят подростки.

For everyone who thought the can was empty! #epicfail

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