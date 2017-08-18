Синди Кроуфорд через 25 лет повторила самую сексуальную рекламу Pepsi (видео)
17:05, 18 августа 2017Мир
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Кроуфорд повторила легендарную рекламу "Pepsi", которую считают одной из самых сексуальных реклам на телевидении.
Синди Кроуфорд / скриншот
51-летняя фотомодель Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу "Pepsi", в котором она снималась в 1992 году. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Instagram.
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Кроуфорд повторила легендарную рекламу "Pepsi", которую считают одной из самых сексуальных реклам на телевидении.
В ней Кроуфорд приезжает на автозаправку на автомобиле Lamborghini Gallardo и залпом выпивает всю баночку "Pepsi", пока на нее смотрят подростки.
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