МИД осуждает теракт в центре Барселоны - Беца

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористическую атаку в центре Барселоне.

Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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«Решительно осуждаем террористическую атаку в центре Барселоны. Мыслями мы вместе с родственниками жертв», - написала она.

Как сообщал УНИАН, в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Ла Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли, по информации радиостанции Cadena Ser, по меньшей мере 13 человек.

В настоящее время консул, который находится на оперативной связи с полицией, выясняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне украинцы.