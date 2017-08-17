МИД осуждает теракт в центре Барселоны - Беца
23:32, 17 августа 2017Мир
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Сейчас консул выясняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне украинцы.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористическую атаку в центре Барселоне.
Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
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«Решительно осуждаем террористическую атаку в центре Барселоны. Мыслями мы вместе с родственниками жертв», - написала она.
Как сообщал УНИАН, в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Ла Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли, по информации радиостанции Cadena Ser, по меньшей мере 13 человек.
В настоящее время консул, который находится на оперативной связи с полицией, выясняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне украинцы.
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