Пресс-службу Белого дома возглавила 28-летняя модель

08:18, 17 августа 2017
Мир
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Хоуп Хикс стала временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого дома.

Хоуп Хікс / REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает CNN

Чиновник сказал, что администрация "сделает объявление о постоянном директоре по коммуникациям в соответствующее время". 

Должность временного директора по коммуникациям будет идти в дополнение к ее нынешней роли старшого консультанта по связям с общественностью. Роль директора по связям была вакантной, поскольку Энтони Скарамуччи был вытеснен с должности.

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CNN пишет, что ее отношения с Трампом начались, когда она работала в Hiltzik Strategies, нью-йоркской фирме по связям с общественностью, основанной Мэтью Хилтзиком, давним сторонником Хиллари Клинтон. В конечном итоге она оставила фирму и стала работать в Trump Organization и в том числе над несколькими проектами, включая линию модной одежды Иванки Трамп и курорты Дональда Трампа. Кроме того, девушка ранее работала моделью.

Источник говорит, что из-за тесных отношений с президентом Хикс является "неприкосновенной", а другой сказал, что она была "эмоциональной поддержкой" президента.

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Теги: #пресс-служба Белого дома#модель в Белом доме