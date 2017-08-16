КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели - разведка США

Северная Корея способна самостоятельно производить двигатели для ракет и не зависит от их импорта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей американской разведки.

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"У нас есть данные, свидетельствующие о том, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели", - сказал один из собеседников издания.

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, принимал участие в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, ранее была сфотографирована в российской форме.

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В ответ на упомянутую публикацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство об ограничении распространения военных ракетных технологий.