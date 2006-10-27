Беларусь ищет возможности получать энергоносители в обход России

Беларусь рассматривает варианты поставок энергоносителей в страну в обход России.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ по итогам заседания Межгосударственного совета стран-участниц Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) на уровне глав правительств, сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства.

«Любая страна имеет право рассматривать различные варианты поступления энергии в страну. Но в СМИ, в самом деле, много спекуляций», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

Справка УНИАН. Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Беларусь предложила Украине выработать общую позицию в области тарифов на транзит российского газа для дальнейшего ведения переговоров в форматах Россия-Украина и Россия-Беларусь.

Кроме того, СМИ также сообщали о том, что Беларусь обратилась к Украине с просьбой рассмотреть возможность поставки среднеазиатского газа в объеме 10 млрд. кубометров газа из туркменского объема, выделенного компанией RosUkrEnergo для Украины по газопроводу Ивацевичи-Долина, который связывает Украину и Беларусь.

Однако, директор по внешнеэкономическим связям «Укртрансгаза» Игорь ПОНОМАРЕНКО заявил, что реэкспорт среднеазиатского газа в Беларусь через территорию Украины невозможен. «Газопровод Ивацевичи-Долина работает, но не на полную мощность. И проблема сегодня не в том, сколько и куда он сможет перекачивать, а в том, будут ли вообще ресурсы. Украина думает о том, как обеспечить газом себя, а о реэкспорте, насколько я знаю, обычно говорят, когда есть излишки чего-то», - сказал И.ПОНОМАРЕНКО.