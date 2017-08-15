The Daily Beast: Пол Манафорт добивался сделки на $850 млн с союзником Путина и предполагаемым бандитом

Бывший глава кампании Трампа может похвастаться целой историей оригинальных сделок с недвижимостью. Но эта, возможно, была самой дикой из всех.

Об этом пишут Лэчлэн Маркей и Спенсер Акерман в статье "Пол Манафорт добивался сделки на $850 млн с союзником Путина и предполагаемым бандитом", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Пол Манафорт был партнером в сделке на 850 миллионов долларов по покупке недвижимости в Нью-Йорке с союзником Владимира Путина и украинским магнатом, которого Министерство юстиции недавно назвало "членом организованной преступности".

Так говорится в записке Рика Гейтса 2008 года, делового партнера Манафорта и бывшего сотрудника президентской кампании Дональда Трампа. В записке, Гейтс с энтузиазмом описывает завершение сбора финансирования, необходимого для приобретения нью-йоркской гостиницы "Drake Hotel".

Два бывших федеральных прокурора сообщили The Daily Beast, что сделка с покупкой отеля, скорее всего, станет объектом внимания специального расследования Роберта Мюллера о связях между коллегами Трампа и Кремлем.

Опасаются и некоторые чиновники Белого дома, которые говорили с The Daily Beast на условиях анонимности. Они считают, что Манафорт, возможно, сделал президента Трампа юридически более уязвимым из-за десятилетий деловых сделок с иностранными правительствами и теневыми восточно-европейскими брокерскими компаниями. Эти сделки, по мнению помощников Белого дома, привели федеральных следователей к денежному следу, который угрожает подвергнуть Белый дом Трампа еще большей юридической опасности.

На вопрос о том, есть ли сделки Манафорта, которые вызывают особую обеспокоенность, высокопоставленный представитель администрации ответил: "Вы имеете в виду что-то вроде этой?" - и добавил ссылку на историю 2016 года о предполагаемых попытках Манафорта отмыть нечестно полученное состояние украинского нефтяного и газового миллиардера через нью-йоркскую недвижимость, включая отель "Drake".

Министерство юстиции сейчас пытается добиться экстрадиции миллиардера Дмитрия Фирташа, чтобы он предстал перед федеральным судом Чикаго по обвинению в рэкете в 2013 году. Две недели назад, в ответ на ходатайство Фирташа о закрытии дела, действующий американский адвокат в Чикаго назвал Фирташа и заместителя "двумя членами организованной преступности" и людьми, которых "правоохранительные органы Соединенных Штатов считают пособниками российской организованной преступности высшего уровня". За несколько лет до обвинений, Фирташ был одним из основных спонсоров "Партии регионов" в Украине, прокремлевской политической фракции, которую консультировал Манафорт.

Партнеры с приятелем Путина

О союзе Фирташа с Манафортом ради приобретения отеля сообщалось ранее. Но гораздо меньше внимания было уделено привлечению другой стороны: Олега Дерипаски, одного из самых богатых людей в России, и давнего партнера Путина. В 2006 году, по данным Associated Press, Дерипаска подписал ежегодный контракт с Манафортом на сумму 10 миллионов долларов. По словам Манафорта, сумма предназначалась для политических и экономических усилий в США, которые "в значительной степени пошли бы на пользу правительству Путина".

Но Манафорт был больше чем просто политическим оператором Дерипаски. Они также были деловыми партнерами.

"Когда Пол встретился с мистером Ди в прошлом месяце, он сказал Полу обеспечить другие элементы финансирования, а затем вернуться к нему за основной долей инвестиций", - писал Гейтс двум давним деловым партнерам Дерипаски, Антону Вишневскому и Андрею Загорскому, 1 июля 2008 года.

По словам бывших прокуроров, деловые отношения между олигархом, связанным с Кремлем, обвиняемым преступником и управляющим кампанией Дональда Трампа, - это своего рода соглашение, которое в настоящее время отнимает время Мюллера.

"Любые финансовые сделки с Россией и Украиной будут рассматриваться в рамках нынешнего мандата Мюллера", - говорила Барбара МакКейд, адвокат в Детройте, пока Трамп не уволил ее в марте. "Поскольку был выдан ордер на обыск в доме Манафорта для поиска банковских записей, налоговых отчетов и т. п., похоже, это именно то, что интересует Мюллера".

В своей записке 2008 года Гейтс написал коллегам Дерипаски: "Мы должны завершить участие Перикла в этой сделке, как заключительного компонента в структуре финансирования, и в ближайшие две недели закрыть сделку", и в конце он добавил, что "сможет немедленно приехать в Москву, чтобы обсудить и доработать детали сделки".

"Перикл" – это "Pericles Emerging Market Partners", частный фонд Манафорта и Дерипаски, созданный на Каймановых островах в марте 2007 года. Гейтс участвовал в руководстве "Перикла".

В судебных документах о роспуске "Перикла", поданных компанией Дерипаски "Surf Horizon Ltd.", утверждалось, что Дерипаска владеет "большинством (если не всеми) акций фонда".

Другими словами, компания Дерипаски и Манафорт инвестировали в "Перикл", а "Перикл" должен был стать главным инвестором в отеле "Drake".

Манафорт, Фирташ и Дерипаска хотели превратить "Drake" в роскошный офисный и жилой центр под названием Bulgari Tower. Гейтс, в своей записке 2008 года, предположил, что обновленная 70-этажная Bulgari Tower будет стоить более 3 миллиардов долларов, благодаря уникальному сочетанию розничной торговли, продуманных офисных помещений, жилых помещений и роскошного отеля".

Обвинения в отмывании денег в суде

Сделка с покупкой отеля "Drake" не состоялась, и адвокаты одного из ответчиков Манафорта сообщили в федеральном суде Нью-Йорка, что проект "никогда не выходил за рамки законов". Однако, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в федеральном иске заявила, что это была сделка для отмывания незаконных средств.

Записка Гейтса была внесена в судебный протокол по иску Тимошенко после того, как он стал частью партий документов, выловленных из реки в 2014 году после побега Виктора Януковича – пропутинского премьер-министра Украины, которому помогали Манафорт и Фирташ, - и найденных в сауне генерального прокурора Януковича.

Тимошенко, которую правительство Януковича приговорило к заключению, обвинила нескольких представителей "Партии регионов" в том, что они мстили ей, частично за то, что она решила ликвидировать фирму Фирташа "как посредника в сделках на покупку природного газа между Украиной и Россией". Но в сентябре 2015 года нью-йоркский федеральный судья Кимба Вуд отклонила иск Тимошенко против Фирташа, Манафорта и нескольких других подсудимых. (Дерипаска не был ответчиком по делу.)

В обосновании Вуд не оспаривала подлинность записок или других фактов отношений между Манафором, Фирташем и другими иностранными партнерами, но сочла их, в конечном счете, юридически не относящимися к несчастьям Тимошенко.

"Без конкретных доказательств причастности каждого ответчика к схеме отмывания денег", - отметила Вуд, - "истцы не смогли установить необходимую прямую связь между поведением каждого обвиняемого и ущербом, нанесенным Тимошенко".

Адвокаты Тимошенко изначально не знали, кто такой мистер Ди из записки Гейтса – Дмитрий Фирташ или Дерипаска. Но другие документы, которые они получили от команды Манафорта, упоминали Фирташа и его акции такими акронимами, как "DF" и "DF Group". Впоследствии, в апреле 2014 года они представили записку суду, пояснив, что получателями Гейтса были "партнеры Олега Дерипаски", который упоминается в записке только как мистер Ди".

Кеннет МакКаллион, адвокат Тимошенко и бывший федеральный прокурор, впоследствии утверждал в суде, что записка "подтверждает, что Пол Манафорт имел прямые контакты с высокопоставленными российскими лицами, которые, в предположение правильности заявления, были объектами расследования ФБР и минюста США по обвинениям в отмывании денег и других преступных действиях в США (и за пределами страны). Также, по словам адвоката, записка подтверждает, что Манафорт, Гейтс и их американские партнеры "напрямую замышляли обмануть" стороны, которых Гейтс предложил людям Дерипаски включить в список инвесторов.

"Основываясь на том, что мы теперь знаем, похоже, что Дерипаска и Фирташ были вовлечены в сделку с "Drake Hotel", - сказал МакКаллион The Daily Beast. "Теперь я уверен, что мистер Ди – это Дерипаска, поскольку он упоминается в отношении "Перикла", которая определенно была компанией Дерипаски, а не Фирташа".

Предполагаемые связи с организованной преступностью

6 ноября 2008 года генеральный директор Group DF Real Estate ("дочерняя компания Group DF Limited, холдинговой компании Дмитрия Фирташа") написала Манафорту, чтобы подтвердить "нашу приверженность проекту Bulgari Tower после наших недавних встреч в Киеве".

Генеральный директор Group DF Дэвид Браун написал, что Фирташ был готов "выделить 112 миллионов долларов для проекта". Чтобы продемонстрировать серьезность Фирташа, Браун продолжил: "Group DF создала депозит в размере 25 миллионов долларов США для депонирования проекта", это было зафиксировано в соглашении об условном депонировании с First American Title Insurance Co. в тот день. Страховая компания отметила, что сумма поступила "в виде денежных средств посредством банковского перевода", и что у Манафорта был доступ к счету.

Московские представители Дерипаски не комментировали эту историю и не ответили на вопросы о том, знал ли олигарх заранее, что обвиняемый в преступлениях Фирташ входит в сделку по покупке отеля "Drake".

Утверждения о связях с организованной преступностью давно преследовали Дерипаску, который постоянно их отрицал. Тем не менее, Государственный департамент временно отменил его визу в 2006 году из-за опасений по поводу криминальных связей. Как сообщал The Wall Street Journal, беспокойство сейчас усугубляется его предполагаемой причастностью к сделке наряду с обвиняемым Фирташем. Возможно, Дерипаска ищет сотрудничества со следователями Сената, изучающими связи Трампа и России.

"Мы не собираемся комментировать жалобу противной стороны в судебном разбирательстве, которое было отклонено", - сказал The Daily Beast пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони.

Гейтс обратился с просьбой о финансировании к сотрудникам Дерипаски 1 июля 2008 года, - именно тогда, когда, как свидетельствуют другие судебные документы, команда "Перикла" разваливалась.

"После июля 2008", - пишут адвокаты Дерипаски, "Surf Horizon Ltd. " "не получала никаких дополнительных оплат от компании [когда Манафорт прекратил участие в "Перикле"] ни в форме управленческих сборов, ни с целью финансирования дальнейших инвестиций партнерства". К сентябрю, Дерипаска проинформировал команду Манафорта, что "он приостанавливает дальнейшие инвестиции в партнерство".

Но, как сообщалось, Дерипаска попытался привлечь их к ответственности в 2014 году за обман. "Похоже", - говорилось в его иске на Кайманах, - "что Пол Манафорт и Рик Гейтс просто исчезли". Дерипаска утверждал в 2015 году, что Манафорт и его сотрудники должны ему 19 миллионов долларов, но Манафорт отрицает это.

Ренато Мариотти, бывший федеральный прокурор в Чикаго, считал сделку по покупке отеля "Drake" значимой для расследования Мюллера.

"Нет сомнений в том, что Мюллеру будут интересны связи Манафорта с людьми, приближенными к Путину и российскому правительству", - сказал Мариотти.

"Тот факт, что Манафорт имеет тесные деловые отношения с по крайней мере двумя из этих людей, означает, что Мюллер будет тщательно изучать финансы Манафорта и записи этих транзакций, чтобы определить, какие выгоды получил Манафорт, и должен ли он что-то этим людям. Он также будет искать во взаимоотношениях Манафорта с этими людьми что-то, что они могли использовать в качестве рычага влияния".