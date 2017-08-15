Трамп поручил провести расследование в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ с поручением провести расследование в отношении Китая, сообщает 112 со ссылкой на Reuters.

Сам Трамп назвал указ "одним большим шагом" и добавил, что "это только начало".

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Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено расследовать, действительно ли КНР нарушает права США на интеллектуальную собственность. Трамп заявил, что Лайтхайзер может рассматривать любые доступные варианты в его распоряжении.

Подписанный президентом документ касется законов, политики, практики и действий Китая в отношении интеллектуальной собственности, инноваций и технологий.

Напомним, что Трамп намерен инициировать расследование в отношении Китая.