Мэр Шарлотсвилля считает Трампа ответственным за стычки между ультраправыми и их противниками

Мэр американского города Шарлотсвилль, где произошли столкновения между ультраправыми и их противниками, в результате которых погибли три человека и десятки пострадали, возложил ответственность за беспорядки в городе на президента США Дональда Трампа. Об этом Майк Сайнер заявил в воскресенье, 13 августа, сообщает DW.

«Как гласит старая поговорка, если ты танцуешь с дьяволом, то меняется не дьявол, а ты», - заявил он.

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Кроме того, Сайнер призвал Трампа «посмотреть в зеркало».

По словам мэра, заигрывание Трампа с ультраправыми во время избирательной кампании способствовали росту радикальных настроений в стране.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния) произошли столкновения с участием ультраправых, из-за чего был введен режим чрезвычайного положения.

Акцию «Объединим правых» заявляли как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлотсвилля и она должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

Вследствие жестоких столкновений один человек погиб и 30 получили ранения.

Кроме того, еще два человека погибли после падения вертолета полиции, изучавшего оперативную обстановку в городе.