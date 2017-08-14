Трамп объявил о своем возвращении в Вашингтон
14:50, 14 августа 2017Мир
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Трамп намерен сфокусироваться на торговле и на военной сфере.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он отправляется обратно в Вашингтон и что ему предстоит много дел. Об этом он написал в твиттере.
«Направляюсь в Вашингтон этим утром. Очень много дел. Сфокусируюсь на торговле и на военной сфере», — написал он.
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4 августа сообщалось, что Трамп отправился в свой первый отпуск на две недели, пока в западном крыле Белого дома будут ремонтировать кондиционеры.
Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2017
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