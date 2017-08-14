Трамп объявил о своем возвращении в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он отправляется обратно в Вашингтон и что ему предстоит много дел. Об этом он написал в твиттере.

«Направляюсь в Вашингтон этим утром. Очень много дел. Сфокусируюсь на торговле и на военной сфере», — написал он.

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4 августа сообщалось, что Трамп отправился в свой первый отпуск на две недели, пока в западном крыле Белого дома будут ремонтировать кондиционеры.