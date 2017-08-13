В Китае построили самую большую в мире скульптуру из песка (фото, видео)

"Королевство Лоулань - скульптура высотой 25 метров. А периметр ее основания составил 400 метров.

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