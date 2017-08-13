В Китае построили самую большую в мире скульптуру из песка (фото, видео)
14:38, 13 августа 2017Мир
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"Королевство Лоулань - скульптура высотой 25 метров. А периметр ее основания составил 400 метров.
В китайской провинции Шэньси возвели самую большую в мире песчаную скульптуру.
Об этом пишет PressTV.
Монумент создали в парке сыпучих шедевров, расположенном прямо посреди пустыни.
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Новая постройка стала одним из его центральных элементов. Она называется "Королевство Лоулань". Скульптура высотой – 25 метров. А периметр ее основания составил 400 метров.
В Китае построили крупнейшую в мире скульптуру из песка
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