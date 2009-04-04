НАТО подтвердило бухарестские принципы в отношении Украины и Грузии

Лидеры НАТО подтвердили определенные на саммите в Бухаресте принципы в отношении Украины и Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Польши Богдан КЛИХ.

“Подтверждены принципы, определенные в Бухаресте”, - сказал он.

Других деталей польский министр не предоставил.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте лидеры стран - членов Альянса одобрили принципиальное решение относительно того, что в будущем Украина и Грузия должны стать членами НАТО. В то же время для этого обе страны должны осуществить необходимые реформы, а также содействовать повышению уровня поддержки вступления в НАТО среди населения.