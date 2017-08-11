В лондонском метро вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Лондоне 11 августа в районе станции метро Oxford Circus линии Bakerloo в поезде произошел пожар. По информации городской транспортной службы, причиной возгорания стал сбой в электроснабжении, передает РБК.

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Пожарные эвакуировали пассажиров со станции. The Huffington Post сообщала о «сотнях» эвакуированных людей. По словам очевидцев происшествия, люди бежали со станции, закрыв лица руками от дыма.

В результате пожара пострадали четыре человека, сообщила городская служба скорой помощи в Twitter. Медики на месте оказали помощь четырем, отравившимся дымом людям, двух из них забрали в больницу.

Из-за пожара на линии Bakerloo было перекрыто движение между станциями Elephant and Castle и Piccadilly Circus. На других участках ветки метро поезда следовали с небольшим опозданием.