Трамп не собирался увольнять спецпрокурора США по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думал о возможности увольнения специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможные связи его предвыборного штаба с Россией, передает Reuters.

В ходе выступления перед журналистами в своем гольф-клубе в Нью-Джерси он также отметил, что его «удивили» обыски у экс-главы его штаба Пола Манафорта.

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Ранее USA Today сообщало, что Трамп непублично отправлял сообщения с «признательностью и уважением» к спецпрокурору Мюллеру.

Газета The Washington Post в свою очередь писала, что агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта.