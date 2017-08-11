Трамп не собирался увольнять спецпрокурора США по России
03:36, 11 августа 2017Мир
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Трампа «удивили» обыски у экс-главы его штаба Пола Манафорта.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что не думал о возможности увольнения специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможные связи его предвыборного штаба с Россией, передает Reuters.
В ходе выступления перед журналистами в своем гольф-клубе в Нью-Джерси он также отметил, что его «удивили» обыски у экс-главы его штаба Пола Манафорта.
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Ранее USA Today сообщало, что Трамп непублично отправлял сообщения с «признательностью и уважением» к спецпрокурору Мюллеру.
Газета The Washington Post в свою очередь писала, что агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта.
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