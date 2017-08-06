Трамп приветствовал ужесточение санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на ужесточение Совбезом ООН санкций против Северной Кореи. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Совет Безопасности Организации Объединенных Наций только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия голосовали вместе с нами. Очень большой финансовый эффект!» — написал он.

Согласно документу КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам – членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.