Хотел проводить больше времени с дочерью: в Британии мужчину арестовали за "минирование" школы его чада

В Британии мужчина получил 14 месяцев тюрьмы за фальшивые сообщения о заминировании начальной школы, где учится его дочь, пишет The Times.

В прошлом году 25-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что возле школы, где учится его дочь, оставлены неизвестные устройства. Тогда более 320 школьников и 45 сотрудников образовательного учреждения были эвакуированы.

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Через четыре дня папа снова сообщил о бомбе, а позже был третий вызов, когда школа открылась после рождественских праздников.

Мужчину осудили 7 августа. В суде 25-летний Барнс заявил, что делал фальшивые вызовы, потому что "хотел провести больше времени с дочерью".