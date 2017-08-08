На отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина (фото, видео)
Также перед отелем маршировали люди в форме, похожей на военную, и с флагом России в руках.
На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и подписью «Happy to help, bro!» («Рад помочь, бро»), передает meduza.io.
Kyle Depew's images of tonight's #followthemoney action with our own "вида вооружённых сил" defending the #TrumpHotel#nationaldollardaypic.twitter.com/88B1a08xRS— robin bell (@bellvisuals) August 8, 2017
Также на фасад здания были спроецированы изображения флага России с надписями «Follow the money» и «Крепись, братан». Одновременно с этим перед зданием маршировали люди в форме, похожей на военную, и с флагом России в руках.
Журналист и мультимедийный художник Робин Белл из Вашингтона заявил, что это он организовал акцию, и разместил несколько роликов о ней в своем твиттере. Он назвал акцию «Follow the money» («следуй за деньгами», один из ключевых принципов расследовательской журналистики).
Trump Soho Projections #followthemoneypic.twitter.com/iS0bzzBhan— robin bell (@bellvisuals) August 8, 2017
Робин Белл неоднократно устраивал художественные акции, в которых высказывал свою позицию с помощью видеопроекций. Так, в июле 2017 года он проецировал серию высказываний о войне в Афганистане на министерство по делам ветеранов в Вашингтоне и призывал остановить военные действия с участием американских военных.
Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI— igorvolsky (@igorvolsky) August 8, 2017