В Иране разразился скандал из-за селфи депутатов с Могерини (фото, видео)

Фотосессия иранских депутатов с верховным представителем Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини вызвала скандал.

Женщина, да еще и белокурая европейка, в тамошнем парламенте вызвала шквал интереса мужчин. Как только она зашла в здание, ее сразу же окружили депутаты. Они хотели успеть сфотографироваться с дипломатом, передает ТСН.

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Из-за этого в соцсетях мусульманской страны их раскритиковали. Пользователи назвали действия парламентариев "унизительными", а их поведение по меньшей мере странным.

Советник президента по вопросам культуры уже пообещал провести с каждым из селфистов серьезный разговор.

В Тегеран Могерини прибыла на инаугурацию президента страны Хасана Рухани.