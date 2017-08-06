В Иране разразился скандал из-за селфи депутатов с Могерини (фото, видео)
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел прилетела на инаугурацию президента Ирана.
Фотосессия иранских депутатов с верховным представителем Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини вызвала скандал.
Женщина, да еще и белокурая европейка, в тамошнем парламенте вызвала шквал интереса мужчин. Как только она зашла в здание, ее сразу же окружили депутаты. Они хотели успеть сфотографироваться с дипломатом, передает ТСН.
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Из-за этого в соцсетях мусульманской страны их раскритиковали. Пользователи назвали действия парламентариев "унизительными", а их поведение по меньшей мере странным.
Советник президента по вопросам культуры уже пообещал провести с каждым из селфистов серьезный разговор.
В Тегеран Могерини прибыла на инаугурацию президента страны Хасана Рухани.