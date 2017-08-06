Умерла предполагаемый автор песни "Ой, мороз, мороз" (видео)

Заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз" Мария Уварова умерла в Воронеже в воскресенье на 94-м году жизни. Об этом сообщили в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино, передает ТАСС.

Ранее она была солисткой Воронежского хора и написала книгу о том, что является автором песни "Ой, мороз, мороз".

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"Мария рассказывала, что сочинила песню "Ой, мороз, мороз" в 1954 году, позже ее записали на грампластинку, но авторство свое Уварова не зарегистрировала. А с ними в хоре пела известная Мария Мордасова, которая удивилась: "Что же ты деньги не получаешь за авторство?". И тогда Уваровой стали начислять какие-то суммы за обработку песни, хотя это совсем не те суммы, которые полагаются автору", - рассказал заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексей Овчинников, добавив, что Уварова даже обращалась в суд, но безуспешно.

"Мария Уварова написала книгу "Ой, мороз, мороз", где очень подробно вспомнила, как вечерами сочиняла песню, быстро ставшую популярной и даже попавшей в фильм "Хозяин тайги", где ее исполнил Валерий Золотухин. В той книге Уварова призналась, что может перед всем миром поклясться, что это ее песня, хотя никаких документов-доказательств у нее нет, только свидетели по Воронежскому хору", - уточнил Овчинников.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня на 89-м году жизни.