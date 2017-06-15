Умер актер Алексей Баталов, звезда фильма "Москва слезам не верит"

09:47, 15 июня 2017
Мир
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Умер известный советский актер, режиссер театра и кино Алексей Баталов.

Кадр из фильма

Народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня на 89-м году жизни.Об этом сообщил друг семьи Баталова Владимир Иванов, передает РБК.

По его словам, Баталов умер "сегодня под утро, во сне". "Я был там", — сказал Иванов.

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Иванов также отметил, что семья актера "просила подробности не разглашать". Вопрос о дате и месте похорон не решен, уточнил собеседник издания.

Ранее о смерти актрера и режиссера сообщила "Комсомольская правда". По данным издания, Баталов не покидал больницу в течении пяти месяцев, с тех пор как перенес операцию на ноге после перелома шейки бедра.

Баталов сыграл много отличных ролей, но по-настоящему прославился благодаря фильму "Москва слезам не верит", где сыграл роль Гоши.

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