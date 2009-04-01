Как адаптировать Европу к климатическим изменениям?

Еврокомиссия разработала стратегический подход относительно адаптации к климатическим изменениям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам защиты окружающей природной среды Ставрос ДИМАС, представляя “Белую книгу” по этому вопросу.

“Мы должны серьезно работать над уменьшением выбросов СО2 в атмосферу, однако даже если мы достигнем такого снижения, о котором договорились, определенные климатические изменения неминуемы. Следовательно, мы должны начать сотрудничать с правительствами, бизнесом и обществом для развития всесторонней стратегии адаптации”, - заявил он.

В документе, подготовленном Еврокомиссией, отмечается, что в ближайшие 50 лет климатические изменения будут иметь существенное влияние на такие важные экономические отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт, экосистемы, туризм и здравоохранение.

“Белая книга” представляет собой рамочную программу подготовки к климатическим изменениям. Первая фаза стратегии будет длиться до 2012 года и заключаться непосредственно в подготовке стратегии и к ее реализации, начиная с 2013 года. При этом, по убеждению Еврокомиссии, решения относительно адаптации к климатическим изменениям должны приниматься на основании серьезного экономического и научного анализа. При этом Еврокомиссия считает необходимым создать до 2011 года информационный механизм, который давал бы возможность обмениваться информацией относительно рисков климатических изменений, их последствий и лучшего опыта.

В книге также обращается внимание на то, что последствия климатических изменений будут разными для разных регионов Европы. При этом, наиболее уязвимыми считают прибрежные и горные регионы. Именно поэтому, отмечается в книге, мероприятия по адаптации должны носить национальный и региональный характер. Роль Европейского Союза в этих усилиях будет заключаться в обеспечении интегрированного и координированного подхода, особенно в трансграничных вопросах.

Комиссар ЕС также сообщил, что Комиссия планирует создать специальную руководящую группу по адаптации к последствиям климатических изменений, которая будет состоять из представителей стран-членов ЕС, которые занимаются созданием национальных программ адаптации.