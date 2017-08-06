В США назвали маловероятным военное вмешательство в Венесуэле

Советник по нацбезопасности американского президента Герберт Макмастер заявил, что военное вмешательство США в Венесуэле маловероятно. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, США не хотят давать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро новых аргументов, чтобы обвинять американцев в экономическом и политическом кризисе в стране.

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"Для нас важно возложить ответственность за катастрофу внутри страны на плечи Мадуро. Он — ее причина", — сказал Макмастер.

Напомним. ранее сообщалось, что Учредительное собрание Венесуэлы сняло с поста генпрокурора страны.

Как сообщалось, сегодня утром здание прокуратуры Венесуэлы было окружено войсками. Диас осудила действия военных и призвала их "снять осаду".

Накануне Генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить деятельность конституционной ассамблеи, выборы в которую состоялись 30 июля.

Напомним, Национальное учредительное собрание должно заменить собой парламент страны, где 65% составляют оппозиционные нынешнему президенту страны Николасу Мадуро силы, а также провести конституционную реформу на фоне массовых политических протестов.

Как известно, протесты оппозиции в Венесуэле против действующего режима активизировались в апреле из-за решения Верховного суда предоставить президенту Мадуро право действовать в обход парламента. Несмотря на отмену решения, акции протеста не прекратились. В них погибли более 100 человек.