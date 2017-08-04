Погиб фигурант дела о перекраске звезды на высотке в Москве в цвета украинского флага

В горах Швейцарии погиб российский руфер, бейсджампер и парашютист Алексей Широкожухов, ранее оправданный по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Об этом, ссылаясь на Twitter отца погибшего, сообщает РБК.

​Ранее сообщалось, что суд в июле 2016 года назначил компенсации руферам и бейсджамперам, до этого осужденным за перекраску звезды.

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Звезду покрасили ночью 19 августа 2014 года, ответственность за это взял на себя украинский руфер Павел Ушевец (Григорий Мустанг). Однако следователи задержали четырех парашютистов, которые спрыгнули утром 20 августа с крыши высотки — Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Коротову и Анну Лепешкину. Спустя неделю в Санкт-Петербурге был задержан знакомый Мустанга — руфер Владимир Подрезов.

Во время следствия парашютисты находились под домашним арестом. В сентябре 2015 года парашютисты были оправданы, а Подрезов был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. В декабре 2015 года приговор был смягчен до двух лет ограничения свободы вместо заключения. Подрезова освободили в зале суда.