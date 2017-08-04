Медведев приехал на судостроительный завод в Феодосии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии, где проведет совещание относительно состояния и перспектив развития промышленности в анексованому Крыму, сообщает радио Свобода.

Читайте такжеРоссийский премьер едет в оккупированный КрымВ совещании, как ожидается, примут участие российские вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, подконтрольные Кремлю глава Крыма Сергей Аксенови временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников, представители крымских министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

В МИД Украины пока не комментировали приезда Медведева в аннексирован Крым.

До этого в МИДе отмечали, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в оккупированный Крым.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».