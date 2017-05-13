"Главу" Крыма Аксенова возмутили мусорные урны "антигосударственного цвета" (видео)

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов во время визита 12 мая в Керчь и поселок Героевка возмутился, увидев мусорные урны, окрашенные в цвета национального флага Украины. Об этом пишет "Крым. Реалии".

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За желто-синие "антигосударственные" урны Аксенов пригрозил местным чиновникам штрафом. На видео, обнародованном местным изданием kerch.fm, Аксенов возмущается: "Видели урны антигосударственного цвета? За это должно быть 5 млн рублей (2,3 млн грн – ред) штраф. За нарушение экологии и образа эстетики".

Издание отмечает, что в начале апреля спикер подконтрольного Кремлю "парламента" Крыма Владимир Константинов на открытии заведения быстрого питания "Мир Бургер" в Симферополе требовал убрать "остатки Украины", имея в виду плакаты, сохранившиеся от закрытого после аннексии ресторана Mcdonald's.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.