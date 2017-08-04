В посольство Испании в Венесуэле бросили "коктейли Молотова"
Прокуратура Венесуэлы проводит расследование нападения на посольство Испании.
В Каракасе совершено нападение на посольство Испании. Об этом сообщает прокуратура Венесуэлы в Twitter.
Сообщается, что два неизвестных на мотоцикле бросили в здание несколько "коктейлей Молотова".
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Ministerio Público investiga ataque contra la Embajada de España en Caracas https://t.co/2OYNOdx7Qm#3Ago— Ministerio Público (@MPvenezolano) August 3, 2017
Дипломатический источник сказал агентству Reuters, что никто не пострадал. Прокуратура Венесуэлы проводит расследование инцидента с нападением на посольство Испании в Каракасе.
Власти Испании ранее неоднократно выступали с критикой действий правительства Венесуэлы. Кроме того, королевство отказалось признать Конституционную ассамблею, выборы в которую состоялись в Венесуэле 30 июля.