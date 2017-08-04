В посольство Испании в Венесуэле бросили "коктейли Молотова"

03:49, 04 августа 2017
Мир
195 0

Прокуратура Венесуэлы проводит расследование нападения на посольство Испании.

Посольство Испании в Каракасе, Венесуэла / REUTERS

В Каракасе совершено нападение на посольство Испании. Об этом сообщает прокуратура Венесуэлы в Twitter.

Сообщается, что два неизвестных на мотоцикле бросили в здание несколько "коктейлей Молотова".

Читайте такжеВ столице Венесуэлы в результате взрыва пострадали полицейские (видео)

Дипломатический источник сказал агентству Reuters, что никто не пострадал. Прокуратура Венесуэлы проводит расследование инцидента с нападением на посольство Испании в Каракасе.

Власти Испании ранее неоднократно выступали с критикой действий правительства Венесуэлы. Кроме того, королевство отказалось признать Конституционную ассамблею, выборы в которую состоялись в Венесуэле 30 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #политический кризис в Венесуэле#посольство Испании в Венесуэле#нападение на посольство Испании