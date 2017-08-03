В Эдинбурге сотни людей пришли посмотреть на гигантский зловонный цветок (видео)

В ботаническом саду Эдинбурга зацвел Аморфофалюс гигантский - огромный цветок с чрезвычайно неприятным запахом. На него пришли посмотреть сотни посетителей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Поклонники флоры готовы терпеть его неприятный запах, ведь расцветает это чудо довольно редко - в Эдинбурге это было два года назад. Одним посетителям парка запах цветка напоминает мертвого оленя, другим - гнилую рыбу.