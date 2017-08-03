Иран пообещал пропорционально ответить на санкции США

Власти Ирана заявили, что принятые конгрессом США санкции против страны нарушают условия ядерного соглашения и пообещали принять в ответ «адекватные и пропорциональные меры».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, передает РБК.

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О том, что санкции США нарушают ядерное соглашение ранее также заявлял спикер иранского парламента Али Лариджани. Он уточнил, что специальная комиссия в Тегеране пришла к выводу, что подготовленный США документ нарушает три пункта соглашения по ядерной программе страны. В связи с этим иранские власти пожаловались в Совет Безопасности ООН.

Иранский МИД и Организация по атомной энергетике сообщили президенту страны Хасану Роухани о нарушениях со стороны США и призвали принять в ответ решительные, но мудрые меры. Как отмечало агентство Tasnim, план ответных акций состоит из 16 пунктов.

Как сообщал УНИАН, Вашингтон ввел новые санкции против 18 физических и юридических лиц из Ирана. Отмечается, что новые санкции не связаны с ядерной программой Ирана.

Санкции замораживают активы юридических и физических лиц в США и запрещают американцам иметь с ними дело

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани назвал новые санкции со стороны США, введенные против Тегерана, нарушением международных соглашений.