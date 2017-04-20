Иран призывает США выполнять ядерное соглашение вместо обвинений

Тегеран заявляет, что США должны "выполнять свои обязательства" в рамках ядерной сделки вместо того, чтобы высказывать обвинения в адрес Ирана, как сообщает "Радио свобода".

Глава МИД Ирана Джавад Зарифе написал об этом 20 апреля в Twitter, после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон резко раскритиковал ядерную сделку с Тегераном.

Соглашение между Тегераном и мировыми лидерами заключено в 2015 году, и оно среди прочего, предусматривает ослабление санкций США в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 19 апреля раскритиковал ядерную сделку с Ираном. Он заявил, что эта договоренность «только задерживает цель Ирана стать ядерным государством» и не берет во внимание «тревожные провокации, которые продолжаются» со стороны Ирана на Ближнем Востоке.

Тиллерсон отметил, что 90-дневный анализ данного соглашения администрацией Трампа сосредоточится не только на вопросе, придерживается ли Иран соглашения, но также будет касаться действий Ирана в регионе, которые противоречат интересам США. Госсекретарь также отметил, что «ядерные амбиции Ирана являются угрозой для мира и безопасности в мире», а неконтролируемый Иран имеет потенциал, чтобы идти путем Северной Кореи.

Иран неоднократно заявлял, что не стремится создать ядерное оружие. Соглашение с Тегераном предусматривает отмену международных санкций в обмен на согласие Ирана ограничить ядерную деятельность.