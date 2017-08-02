Медведев заявил, что надежде на улучшение отношений с США положен конец

Премьер России Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны. Об этом тон написал на своей странице в Facebook.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", - написал премьер РФ.

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"В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - отмечает Медведев.

По словам премьера России, президент США "не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Новый законопроект, в частности, ограничивает возможности американского президента: он теперь не сможет снять с России санкции без одобрения Конгресса США.