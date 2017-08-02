В Сирии обстреляли российское посольство

Российское посольство в Дамаске в среду подверглось минометному обстрелу. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра. В результате обстрела никто не пострадал, однако посольству был причинен незначительный ущерб.

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Напомним, в июле в сирийском Дамаске уже обстреливали район, где находится российское посольство. Тогда пострадали семь человек.