"Расстройство психики и билет в ад": миллиардер Илон Маск приоткрыл "темную сторону" своей славы и успеха

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX в одной из соцсетей признался, что страдает биполярным аффективным расстройством. Однако к медикам с этой проблемой он обращаться не спешит.

На один из вопросов пользователя в Twitter "Следя за Илоном Маском в Instagram, можно увидеть удивительную жизнь. Интересно, были взлеты и падения для более приятного жизни?" Илон Маск ответил, что его реальность не такая уж и сказочная.

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"Реальность – это стремительные подъемы, ужасные падения и неумолимый стресс. Не думаю, что людям хотелось бы слышать о последних двух", – ответил Маск на вопрос.

"Да. Хотя, может, не медицински. Не знаю. Плохие чувства коррелируются с плохими событиями, да, может, настоящая проблема заключается в том, что меня затягивает то, на что я подписался. Когда покупаешь билет в ад, нечестно будет винить ад", - отметил миллиардер.

Биполярное афектнивное расстройство – это состояние психического здоровья и психическое расстройство, которое проявляется аффективными состояниями: маниакальными и депрессивными, или же смешанными типами, при которых у больного наблюдают признаки депрессии и мании одновременно (например, тоска с возбуждением, беспокойством, или эйфория с заторможенностью).

Биполярное расстройство меняет настроение человека настолько быстро, что это прямо отражается на жизни этого человека.