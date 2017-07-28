Названа рыночная стоимость космической компании Маска SpaceX
Рыночная стоимость космической компании SpaceX, возглавляемой американским предпринимателем Илоном Маском, составляет 21 миллиард долларов.
Рыночная стоимость космической компании SpaceX, возглавляемой американским предпринимателем Илоном Маском, составляет 21 миллиард долларов. О данных, представленных консалтинговой фирмой Equidate, сообщает издание The New York Times.
В 2015 году капитализация частной компании оценивалась в 11 миллиардов долларов. Почти двукратный рост стоимости SpaceX связывается с внедрением многоразовых технологий и фактическим завоеванием рынка коммерческих пусков, что повышает ее привлекательность для инвесторов.
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В компании отказались от комментариев. В настоящее время в распоряжении SpaceX имеются многоразовые ракета Falcon 9 и грузовой корабль Dragon, планируются испытания сверхтяжелого носителя и пилотируемого аппарата. К концу 2017 года на долю компании придется 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков.
The New York Times отмечает, что капитализацию 20 миллиардов долларов преодолели, кроме SpaceX, такие молодые и и действующие на глобальном рынке технологичные компании, как американские Uber, Airbnb, Palantir и WeWork, а также китайские Didi Chuxing и Xiaomi.