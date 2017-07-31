В Румынии заявили, что самолет с российским вице-премьером преднамеренно пытался войти в воздушное пространство страны

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, несмотря на запрет Европейского Союза, преднамеренно пытался попасть в воздушное пространство Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, передает AP.

"По моему мнению, это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией", - подчеркнул он.

Читайте такжеВице-премьер России назвал НАТО "псами войны" и "потомками гитлеровских недобитков"

Читайте такжеиз-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет

Представитель МИД Румынии подтвердил, что самолету, в котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, не дали разрешение на полет в воздушном пространстве страны.

Реакция Рогозина на действия Бухареста не заставила себя ждать. "Румынская власть подвергла опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал он в Twitter.