Дипломаты и техсотрудники: у Путина рассказали о выдворении американских дипломатов из РФ

В Кремле заявили, что США сами должны будут решить, кто из дипломатов и сотрудников диппредставительства останется работать в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости»

Ранее, Путин заявлял, что количество дипломатов США в России будет такой же, как и количество российских дипломатов – 455 человек.

"Это выбор США. Вчера, когда Путин говорил, он, собственно, он говорил о дипломатах и сотрудниках. Речь идет не только о дипломатах, конечно, такого количества дипломатов нет. Речь идет и о дипломатах, и лицах с недипломатическим статусом, и принятых на месте - российских гражданах, которые там работают ", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН ранее, Вашингтонсожалеет о решении России выслать сотрудников американской дипмиссии. "Это вызывает сожаление и эти действия неуместны. Мы оцениваем влияние такого ограничения и то, как мы будем реагировать на него. В настоящее время у нас больше никаких комментариев", - отметили в Госдепе США.