Мэй заявила о готовности Британии использовать ядерное оружие "как устрашающую силу"

Премьер Великобритании Тереза Мэй готова использовать ядерное оружие как "устрашающую силу". Об этом она заявила на пресс-конференции в Братиславе, передает РИА Новости.

Журналист словацкого телеканала в связи с дебатами в британском парламенте на прошлой неделе о ядерном потенциале этой страны задал на пресс-конференции Терезе Мэй вопрос: "Готова ли премьер Великобритании использовать ядерное оружие против России?".

"Действительно, на минувшей неделе прошло весьма важное голосование в парламенте (Великобритании – ред.) о продолжении нашей ядерной программы, — сказала Мэй. – Во время дебатов был поставлен вопрос о том, была бы я готова использовать ядерное оружие как устрашающую силу. И мой ответ был: "Да!".

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Парламент Великобритании ранее проголосовал за модернизацию ядерного щита страны, который обойдется бюджету, по официальным данным, в несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, по неофициальным — в несколько сотен.

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