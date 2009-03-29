Открылся саммит министров труда стран Большой восьмерки

В Риме в воскресенье открылся саммит министров труда и социального развития стран G8, посвященный мировому финансово-экономическому кризису.

Как передает РИА «Новости», саммит начался со встречи организаторов мероприятия с представителями профсоюзных организаций и предпринимателями.

В последующие дни работа саммита будет разделена на три пленарные сессии. Первая сессия будет посвящена конкретным последствиям кризиса в странах G8.

Вторую сессию откроет выступление генерального директора МОТ Хуана СОМАВИА. В этой части встречи помимо стран G8 - Италии, Великобритании, Германии, Канады, России, США, Франции и Японии - примут участие государства, входящие в «Группу пяти» - Бразилия, Индия, Китай, Мексика, ЮАР, а также Египет. Основное внимание на этой сессии будет уделено долгосрочным последствиям кризиса.

На открытии третьей сессии выступит первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ. Она будет посвящена обсуждению человеческого аспекта глобализации и политике социального обеспечения.

По итогам встречи будут приняты два документа: заявление председателя и итоговая декларация.

Саммит завершится 31 марта.