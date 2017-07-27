Джоли рассказала, как справилась со страшной болезнью под названием паралич Белла

Голливудская актриса, режиссер и многодетная мама Анджелина Джоли рассказала о болезни, с которой ей довелось столкнуться. Об этом она поведала американскому изданию Vanity Fair.

Читайте также"Бранджолина-2": Голливуд заговорил о возможной отмене развода Питта и ДжолиВ частности, Джоли поделилась тем, каким сложным был для нее прошлый год. Помимо диагностированной у нее гипертонии, у актрисы развился паралич Белла. В результате этой болезни повреждаются лицевые нервы. В случае с Джоли, одна сторона ее лица опустилась из-за болезни.

"Иногда семейные женщины вспоминают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их здоровье", - говорит актриса.

Впрочем, голливудской диве удалось справиться с болезнью с помощью иглоукалывания. Именно эта процедура привела ее к полному выздоровлению.

Что касается своего теперешнего состояния, то актриса отмечает, что ее кожа стала более сухой и у нее появились дополнительные седые волосы. "Я точно не скажу в чем причина: менопауза или сложный год, который я пережила", - отмечает она.

Идея о том, что она все еще считается секс-символом, кажется ей смехотворной. Она говорит: "Я чувствую себя женщиной, поскольку я разумна в своем выборе, я на первое место ставлю свою семью и я ответственна за свою жизнь и здоровье. Я думаю, это именно то, что делает женщину полноценной".