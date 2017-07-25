В России проcят Путина ввести санкции против Польши из-за сноса советских памятников

16:17, 25 июля 2017
Мир
1608

Также предлагается ввести санкции в отношении польских парламентариев, которые выступили инициаторами закона о декоммунизации.

Российские парламентарии потребовали у Путина ввести санкции против Польши / flickr.com/photos/lplewnia

Совет Федерации РФ предложил президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы попросили поручить профильным ведомствам России разработать предложения по возможным мерам в адрес Варшавы. Также предлагается ввести санкции в отношении польских парламентариев, которые выступили инициаторами закона о декоммунизации.

Читайте такжеРоссия отказалась принять демонтированные в Вильнюсе советские статуи

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент пока не принимал никаких решений по поводу такой инициативы.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Польский закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #советские памятники#декоммунизация в Польше#снос советских памятников#санкции против Польши из-за памятников#Россия введет санкции против Польши