В России проcят Путина ввести санкции против Польши из-за сноса советских памятников
Также предлагается ввести санкции в отношении польских парламентариев, которые выступили инициаторами закона о декоммунизации.
Совет Федерации РФ предложил президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенаторы попросили поручить профильным ведомствам России разработать предложения по возможным мерам в адрес Варшавы. Также предлагается ввести санкции в отношении польских парламентариев, которые выступили инициаторами закона о декоммунизации.
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Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент пока не принимал никаких решений по поводу такой инициативы.
Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Польский закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.