Новый глава пресс-службы Трампа намерен остановить утечки информации

Новый руководитель в аппарате Белого дома, отвечающий за связи с общественностью, Энтони Скарамуччи заявил, что предпримет "решительные меры", чтобы прекратить утечки информации из Белого дома. "Мы должны остановить утечки", - заявил он в воскресенье, 23 июля телеканалу Fox News, добавив, что происходящее указывает на непрофессионализм сотрудников и "не помогает президенту" Трампу, как сообщает DW.

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Президент Дональд Трамп неоднократно жаловался на слив информации из собственной администрации в СМИ. Ранее 22 июля глава Белого дома написал в своем Twitter, что "эти незаконные утечки должны прекратиться", комментируя появление в The Washington Post данных, направленных против генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Сам Скарамуччи накануне удалил свои старые твиты с критикой Дональда Трампа и положительными отзывами о его сопернике по президентским выборам в США - экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. "Мои прошлые взгляды эволюционировали и не должны отвлекать внимание. Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что имеет значение", - заявил он. Скарамуччи отметил, что политика, которая строится на том, чтобы подловить противника, закончилась.